HOME WOMEN LIFE

5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues Setelah Libur Lebaran

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |14:56 WIB
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues Setelah Libur Lebaran
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues Setelah Libur Lebaran (Foto: Freepik)
JAKARTA – Setelah menikmati libur panjang Lebaran, tak sedikit orang merasa malas atau kehilangan semangat saat kembali bekerja. Kondisi ini dikenal sebagai post-holiday blues, yaitu perasaan sedih, cemas, atau tertekan yang muncul setelah masa liburan berakhir.

Dilansir dari Verywell Mind, kondisi ini tergolong wajar dan biasanya hanya berlangsung sementara. Meski begitu, tetap penting untuk mengatasinya agar tidak mengganggu produktivitas.

Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi post-holiday blues:

1. Beri Waktu untuk Beradaptasi

Kembali ke rutinitas setelah libur panjang memang tidak mudah. Jangan memaksakan diri untuk langsung produktif. Luangkan waktu sejenak untuk menyesuaikan diri agar terhindar dari stres berlebihan.

2. Mulai Aktivitas Secara Bertahap

Tidak perlu terburu-buru menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus. Mulailah dari tugas yang ringan agar Anda bisa kembali menemukan ritme kerja secara perlahan.

3. Ciptakan Lingkungan Kerja yang Nyaman

