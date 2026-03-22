HOME WOMEN TRAVEL

Gunung Galunggung Tak Pernah Sepi Pemudik dan Warlok, Air Panas hingga Kawah Jadi Pelipur

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |07:27 WIB
Gunung Galunggung Tak Pernah Sepi Pemudik dan Warlok, Air Panas hingga Kawah Jadi Pelipur. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
TASIKMALAYA – Wisata alam Gunung Galunggung tak pernah kehilangan daya tariknya. Tempat wisata di barat Kabupaten Tasikmalaya ini selalu menjadi pilihan warga lokal maupun luar daerah setiap musim liburan.

Terlebih di momen libur Lebaran. Masyarakat lokal dan luar daerah tampak bercampur menikmati berbagai spot wisata Gunung Galunggung, yang berlokasi di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu. Ada yang menjajal pemandian air panas, berkemah di dataran tinggi pegunungan, mendaki ke arah kawah belerang, hingga wisata sepeda gunung.

Masyarakat Tasik yang merantau ke luar daerah seperti Jabodetabek memanfaatkan waktu mudiknya ke kampung halaman untuk berwisata. Tak sedikit wisatawan luar Tasik yang sengaja menempuh perjalanan jauh untuk rehat sejenak dan menikmati kekayaan alam Gunung Galunggung.

Sejauh mata memandang, rombongan keluarga hilir mudik ke sejumlah spot wisata. Ada anak remaja yang menenteng ransel, orang tua yang membawa karpet dan bekal makanan, sampai anak balita yang tampak lucu menyusuri jalan setapak.

Seperti rombongan keluarga Arifin, yang memboyong 20 kerabatnya. Menempuh perjalanan 5 jam dari Lembang, Bandung, Arifin dan keluarganya sudah tujuh kali Lebaran tak pernah absen berendam di kolam renang air panas.

Momen Lebaran dijadikan Arifin untuk mudik ke kampung halaman istrinya di Singaparna, sekitar 10 kilometer dari kawasan wisata Gunung Galunggung.

 

1 2
      
