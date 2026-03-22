Jauh-Jauh dari Jatim, Henry Gagal Bawa Keluarganya ke Puncak Monas karena Kehabisan Tiket

JAKARTA - Libur Lebaran bukan sekadar momen silaturahmi, tapi juga sarana edukasi bagi buah hati. Hal ini dilakukan oleh Henry Pahlevi, pria berdomisili Jawa Timur, yang memilih Monumen Nasional (Monas) sebagai salah satu destinasi kunjungannya.

Henry mengungkapkan, kunjungannya ke Jakarta sebenarnya bertujuan untuk menjenguk orang tua sekaligus mempererat silaturahmi dengan keluarganya di Ibu Kota. Ia sengaja memilih Monas sebagai salah satu destinasi dari rangkaian wisata selama di Jakarta.

"Karena Monas ini sebagai ikon DKI Jakarta, jadi kami juga mengajak anak-anak saya untuk mengenal bahwa ini ikonnya Jakarta," kata Henry yang baru saja tiba di area Monas, Jakarta, Minggu (22/3/2026).

Selain Monas, ia bersama keluarga sebelumnya telah mengunjungi Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Hari Lebaran pertama.

Sayangnya, tingginya minat masyarakat di masa libur Lebaran membuat Henry dan keluarga tak bisa menikmati sensasi naik ke puncak Monas sebagaimana yang direncanakan sejak awal.