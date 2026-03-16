Bawa Kucing Saat Mudik ke Jambi, Ayu Tak Kuasa Kangen Kalau Ditinggal Lama

CILEGON - Jika biasanya mudik diwarnai dengan tentengan tas besar dan kardus oleh-oleh, pemandangan tidak biasa justru nampak di Pelabuhan Merak. Salah seorang pemudik justru membawa kucingnya dalam perjalanan.

Menariknya, alasan ia membawa kucingnya mudik karena dirinya merasa kangen dengan peliharaan istimewanya itu. Ayu Ningtyas (15) begitulah panggilannya, seorang pemudik yang menarik perhatian karena memutuskan membawa serta Miko, kucing kesayangannya, untuk menempuh perjalanan jauh dari Jakarta menuju Jambi.

Alasan dirinya membawa kucingnya untuk mudik Lebaran juga cukup menarik. Ia mengaku sengaja membawa kucingnya karena takut akan rasa rindu terhadap peliharaannya jika ditinggal mudik. Apalagi ia mudik ke Jambi selama dua minggu.

“Ya kasihan, sayangnya kangen. Ajak main, ajak Lebaran juga,” ungkap Ayu saat diwawancarai di Pelabuhan Merak Tipe Eksekutif, Minggu (15/3/2026).