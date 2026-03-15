Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Fakta-Fakta Anak di Indonesia Alami Masalah Kesehatan Jiwa Gegara Medsos

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |17:06 WIB
A
A
A

JAKARTA - Secara mengejutkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa 10 persen anak di Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa. Penyebabnya adalah penggunaan media sosial berlebihan. 

Menkes Budi mengatakan, bahwa temuan di atas berdasarkan program Cek Kesehatan Gratis besutan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kesehatan. 

Berikut ini fakta-fakta anak di Indonesia alami masalah kesehatan jiwa, yang dirangkum melalui video dalam unggahan bersama di akun Instagram Kementerian Komunikasi dan Digital, Minggu (15/3/2026). 

1. Media Sosial Pemicunya

Menkes melihat langsung bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu berbagai masalah pada anak dan remaja. 
"Data Kementerian Kesehatan melalui program cek kesehatan gratis menunjukkan hampir 10% anak yang diperiksa memiliki indikasi masalah kesehatan jiwa,” kata Budi. 

2. Kecemasan dan Depresi 

Selain 10 persen anak terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa, ia juga menuturkan bahwa ratusan ribu anak juga mengalami kecemasan dan depresi. 

“Dengan ratusan ribu anak mengalami gejala kecemasan dan depresi. Ini adalah alarm yang serius bagi kita semua,” ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement