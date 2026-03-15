Fakta-Fakta Anak di Indonesia Alami Masalah Kesehatan Jiwa Gegara Medsos

JAKARTA - Secara mengejutkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa 10 persen anak di Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa. Penyebabnya adalah penggunaan media sosial berlebihan.

Menkes Budi mengatakan, bahwa temuan di atas berdasarkan program Cek Kesehatan Gratis besutan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kesehatan.

Berikut ini fakta-fakta anak di Indonesia alami masalah kesehatan jiwa, yang dirangkum melalui video dalam unggahan bersama di akun Instagram Kementerian Komunikasi dan Digital, Minggu (15/3/2026).

1. Media Sosial Pemicunya

Menkes melihat langsung bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu berbagai masalah pada anak dan remaja.

"Data Kementerian Kesehatan melalui program cek kesehatan gratis menunjukkan hampir 10% anak yang diperiksa memiliki indikasi masalah kesehatan jiwa,” kata Budi.

2. Kecemasan dan Depresi

Selain 10 persen anak terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa, ia juga menuturkan bahwa ratusan ribu anak juga mengalami kecemasan dan depresi.

“Dengan ratusan ribu anak mengalami gejala kecemasan dan depresi. Ini adalah alarm yang serius bagi kita semua,” ucap dia.