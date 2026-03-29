5 Cara Mengatasi Anak Kecanduan Media Sosial

JAKARTA - Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) telah diresmikan pada 28 Maret 2029. Aturan ini mewajibkan seluruh platform digital membatasi akses anak sesuai usia serta memperkuat pelindungan data pribadi anak.

Di era digital seperti sekarang, media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, prestasi belajar, hingga hubungan sosial mereka.

Oleh karena itu, penting bagi orangtua untuk mengambil langkah bijak dalam mengatasi kecanduan media sosial pada anak.

Berikut lima cara yang bisa dilakukan, dirangkum iNews Media Group, Minggu (29/3/2026).

1. Batasi Waktu Penggunaan Gadget

Langkah pertama yang paling efektif adalah menetapkan batasan waktu penggunaan media sosial. orangtua bisa membuat jadwal harian, misalnya hanya 1–2 jam per hari setelah anak menyelesaikan tugas sekolah. Konsistensi sangat penting agar anak terbiasa dengan aturan tersebut.

2. Ajak Anak Melakukan Aktivitas Alternatif

Alihkan perhatian anak dari media sosial dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti olahraga, membaca buku, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Aktivitas ini tidak hanya mengurangi waktu layar, tetapi juga membantu perkembangan fisik dan sosial anak.