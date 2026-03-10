Banyak yang Bersaksi Vidi Aldiano Orang Baik, Ibunda: Terima Kasih Banget

JAKARTA - Ibunda Vidi Aldiano, Besbarini, menyampaikan rasa terima kasih atas banyaknya pelayat yang hadir memberikan doa dan penghormatan terakhir kepada sang penyanyi. Ia mengaku terharu melihat begitu banyak sahabat dan rekan yang datang serta mengenang Vidi sebagai sosok yang baik semasa hidupnya.

Hal tersebut disampaikan Besbarini saat ditemui di rumah duka di kawasan Jakarta Selatan. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan memberikan dukungan bagi keluarga.

"Amin, alhamdulillah terima kasih sekali dengan semua-semuanya yang telah hadir dan menyatakan bersaksi kalau Vidi orang baik. Terima kasih banget," ujar Besbarini, saat ditemui di rumah duka, kawasan Jakarta Selatan, dikutip Selasa (10/3/2026).

Besbarini mengaku kehadiran para pelayat menjadi penghibur bagi keluarga yang tengah berduka. Baginya, kesaksian dari banyak orang tentang kebaikan Vidi menjadi kenangan berharga yang akan selalu diingat keluarga.