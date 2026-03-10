Keikhlasan Sheila Dara Melepas Kepergian Vidi Aldiano

JAKARTA - Sheila Dara Aisha sangat terpukul atas kepergian sang suami Vidi Aldiano. Namun demikian, Dara ikhlas

Kondisi Sheila Dara Aisha selaku istri almarhum Vidi Aldiano membuat penasaran publik setelah sang penyanyi dinyatakan meninggal dunia usai berjuang melawan kanker ginjal pada, Sabtu 7 Maret 2026.

Di tengah suasana duka tersebut, ibunda Vidi, Besbarini, mengungkapkan kondisi terkini menantunya.

1. Tegar Menghadapi Kenyataan Pahit

Sheila disebut berusaha tegar menghadapi kenyataan pahit ini. Bahkan, ia sudah menunjukkan keikhlasan yang atas kepergian suaminya.

"Alhamdulillah Sheila juga siap mendampingi, ikhlas semuanya," ujar Besbarini saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Bintaro, dikutip Minggu (15/3/2026).