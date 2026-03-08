Perjuangan Vidi Aldiano 6 Tahun Lawan Kanker dan Hadiah Yang Maha Kuasa

JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano tutup usia setelah berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang dideritanya. Pelantun Nuansa Bening ini berjuang 6 tahun mengidap penyakit kankernya.

Hal itu diungkap Vidi di akun Instagram-nya @vidialdiano. Ia mengatakan kanker merupakan sebuah hadiah dari Yang Maha Kuasa untuknya sejak tahun 2019 lalu.

“Hari ini tepat 6 tahun saya berkenalan dengan hadiah Tuhan berupa kanker,” ungkap Vidi, dikutip Minggu (8/3/2026).

Dalam unggahannya ini, Vidi menjelaskan kanker merupakan perjalanan hidupnya yang telah mengajarkan banyak hal. Ia mengaku belajar tentang arti rasa syukur dan juga menerima sagala perubahan pada dirinya.