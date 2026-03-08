Sebelum Kanker, Vidi Aldiano Idap Anxiety Attack hingga Blackout dan Pingsan

JAKARTA - Sebelum didiagnosa kanker ginjal dan meninggal dunia, Vidi Aldiano mengakui kalau dirinya mengidap Anxiety Attack. Bahkan kondisi itu membuatnya pingsan.

Hal itu diungkapkan Vidi kepada Raditya Dika dalam channel YouTube-nya. Situasi ini pun sempat mendapat sorotan netizen. Pada video tersebut, Vidi mengungkapkan soal anxiety attack atau serangan kecemasan, bahkan sampai membuatnya pingsan.

Kepada awak media, Vidi pun membenarkan hal tersebut. Ia memang sudah memiliki penyakit tersebut sejak lama namun tak pernah berani bercerita bahkan kepada orang-orang terdekatnya.

"Beberapa bulan lalu gue mengalami anxiety attack yang parah banget mulai ngerasa this isn't right dari situ I seek help, masih nyari bantuan, masih berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri juga, masih self healing lah," kata Vidi saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).