Hobi Makan Pedas? Begini Cara Aman Menikmatinya di Bulan Ramadhan

JAKARTA - Semakin berkembangnya dunia kuliner, makanan pedas semakin menjadi favorit banyak orang karena dikreasikan menjadi berbagai hidangan menarik. Akhirnya, makanan pedas kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia kuliner global.

Memang tidak semua orang menyukai rasa pedas. Namun, bagi para pecinta pedas, penting memahami bagaimana cara tetap aman mengonsumsinya, terutama bagi pencernaan. Berikut ini seperti dikutip dari Verywellhealth, Minggu (19/2/2026).

Rasa “pedas” pada makanan umumnya berasal dari senyawa kimia bernama capsaicin, yang banyak terdapat di cabai dan cabai rawit. Capsaicin tidak diserap seperti nutrisi, melainkan berinteraksi langsung dengan reseptor rasa di mulut dan saluran pencernaan, terutama yang bertanggung jawab mendeteksi panas atau iritasi.

Interaksi ini dapat memicu sensasi terbakar. Dalam konteks pencernaan, capsaicin juga dapat memengaruhi motilitas usus (gerakan usus) dan sekresi asam lambung. Efek-efek inilah yang perlu dipahami agar konsumsi makanan pedas tetap terkontrol dan tidak menimbulkan gangguan seperti sakit perut.

Makanan pedas bisa merangsang pergerakan usus yang dapat membantu memperlancar proses pencernaan dan mencegah sembelit. Capsaicin merangsang jaringan saraf di usus sehingga mempercepat transit feses melalui saluran pencernaan.

Selain itu, capsaicin juga mampu meningkatkan pengeluaran energi dan metabolisme tubuh setelah makan. Namun, efek ini cenderung kecil sehingga bukan berarti makanan pedas adalah “obat ajaib” untuk menurunkan berat badan.