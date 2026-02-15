Cynthia Erivo Buka Suara Soal Kedekatannya dengan Ariana Grande

JAKARTA - Aktris dan penyanyi Cynthia Erivo akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai spekulasi publik terkait hubungannya dengan Ariana Grande. Isu keduanya menjalin hubungan asmara mencuat karena mereka sering terlihat bersama di berbagai kesempatan, baik dalam agenda promosi maupun acara penghargaan.

Dalam wawancara terbarunya, Cynthia menegaskan bahwa hubungannya dengan Ariana sepenuhnya bersifat profesional dan dilandasi rasa saling menghormati sebagai rekan kerja. Pernyataan itu juga diunggah di akun X @glindaupland, Minggu (15/2/2026).

(Foto : Dok @glindaupland)

Ia menyebut banyak asumsi yang berkembang di media sosial tidak berdasar dan dibesar-besarkan hanya karena interaksi hangat keduanya di depan publik. Cynthia juga menjelaskan bahwa kedekatannya dengan Ariana muncul secara alami karena mereka bekerja bersama dalam waktu yang lama.

Namun, situasi tersebut justru disalahartikan oleh publik yang mengira hubungan mereka lebih dari sekadar persahabatan.

“Ketika dua perempuan terlihat saling mendukung dan nyaman satu sama lain, sering kali orang langsung menarik kesimpulan yang tidak perlu,” ujarnya.