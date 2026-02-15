Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cynthia Erivo Buka Suara Soal Kedekatannya dengan Ariana Grande

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |15:01 WIB
Cynthia Erivo Buka Suara Soal Kedekatannya dengan Ariana Grande
Cynthia Erivo Bantah Hubungan Asmara dengan Ariana Grande, Tegaskan Hanya Bersahabat. (Foto: @glindaupland)
JAKARTA - Aktris dan penyanyi Cynthia Erivo akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai spekulasi publik terkait hubungannya dengan Ariana Grande. Isu keduanya menjalin hubungan asmara mencuat karena mereka sering terlihat bersama di berbagai kesempatan, baik dalam agenda promosi maupun acara penghargaan.

Dalam wawancara terbarunya, Cynthia menegaskan bahwa hubungannya dengan Ariana sepenuhnya bersifat profesional dan dilandasi rasa saling menghormati sebagai rekan kerja. Pernyataan itu juga diunggah di akun X @glindaupland, Minggu (15/2/2026). Cynthia Erivo Bantah Hubungan Asmara dengan Ariana Grande, Tegaskan Hanya Bersahabat

(Foto : Dok @glindaupland)

Ia menyebut banyak asumsi yang berkembang di media sosial tidak berdasar dan dibesar-besarkan hanya karena interaksi hangat keduanya di depan publik. Cynthia juga menjelaskan bahwa kedekatannya dengan Ariana muncul secara alami karena mereka bekerja bersama dalam waktu yang lama.

Namun, situasi tersebut justru disalahartikan oleh publik yang mengira hubungan mereka lebih dari sekadar persahabatan.

“Ketika dua perempuan terlihat saling mendukung dan nyaman satu sama lain, sering kali orang langsung menarik kesimpulan yang tidak perlu,” ujarnya.

 

