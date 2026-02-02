Dubes Inggris Perkenalkan 'Diplomasi Sambal', Jadi Ajang Mempererat Hubungan Budaya

Dubes Inggris Perkenalkan 'Diplomasi Sambal', Jadi Ajang Mempererat Hubungan Budaya. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)

JAKARTA - Kolaborasi antara MasterChef Indonesia dan Kedutaan Besar Inggris tidak hanya menghadirkan tantangan memasak. Momen spesial ini juga menjadi ajang mempererat pertukaran budaya melaui kuliner.

Hal itu disampaikan langsung oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, H.E. Mr. Dominic Jermey. Saat ditemui di MNC Studio Kebon Jeruk, Jakarta, ia turut memperkenalkan konsep unik bernama “Diplomasi Sambal".

Menurut Dominic, Diplomasi Sambal adalah cara sederhana tapi bermakna untuk membangun hubungan antarmasyarakat melalui makanan.

(Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)

“Diplomasi sambal adalah ketika saya pergi dan membuat sambal bersama orang-orang di seluruh Indonesia. Kami memasak bersama, berbicara tentang makanan, dan mereka bercerita tentang budaya lokal mereka,” ujar Dominic, Senin (2/2/2026).

Kecintaan Dominic pada sambal tidak hanya karena rasa pedas. Menurutnya, sambal menjadi sarana bertukar pandangan dan memperdalam pemahaman budaya.