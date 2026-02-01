Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tahun Kuda Api Bawa Keberuntungan, Ini 5 Hadiah Imlek yang Cocok untuk Orang Terdekat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |08:10 WIB
Tahun Kuda Api Bawa Keberuntungan, Ini 5 Hadiah Imlek yang Cocok untuk Orang Terdekat
Tahun Kuda Api Bawa Keberuntungan, Ini 5 Hadiah Imlek yang Cocok untuk Orang Terdekat. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Menjelang perayaan Imlek 2026 atau tahun kuda api, tentunya kental dengan tradisi memberi hadiah kepada keluarga, kerabat, atau rekan kerja. Selain angpao, ada berbagai kado yang bermakna, simbolis dan juga fungsional untuk menyambut tahun baru Imlek, terutama di tahun kuda api kali ini yang diyakini membawa momentum dan keberuntungan. 

Berikut ini lima ide hadiah yang cocok untuk masyarakat Indonesia dan diberikan pada keluarga hingga sahabat saat perayaan Imlek, seperti dikutip dari nymag, Senin (9/2/2026). 

1. Hampers Kue dan Camilan Tradisional

Hadiah berupa set kue dan camilan khas perayaan Imlek selalu jadi favorit. Set seperti Lunar New Year Gift Set dengan aneka kue tradisional seperti kue nanas, kue keranjang, dan camilan modern yang dikemas menarik bisa jadi hadiah yang menggugah selera sekaligus penuh makna.  

2. Minuman Teh Premium

Teh berkualitas sering menjadi simbol harapan  kesehatan dan keharmonisan. Untuk itu, paket teaset atau minuman tradisional dengan berbagai rasa dapat dinikmati bersama keluarga saat berkumpul dan cocok sebagai hadiah yang mempererat tali persaudaraan.  

3. Boneka atau Koleksi Bertema Tahun Kuda

Boneka berbentuk kuda atau set mainan berkuda dapat menjadi hadiah unik untuk anak-anak. Hadiah ini sekaligus membawa simbol keberuntungan khas Year of the Horse yang diyakini membawa energi dan momentum positif.  

4. Aksesori atau Perhiasan Bertema Imlek

Kalung atau talisman bertema kuda atau simbol keberuntungan, misalnya liontin kecil berbentuk kuda dengan nuansa merah atau emas. Hadiah ini tidak hanya estetik tapi juga penuh makna simbolis untuk tahun baru.  

5. Dekorasi Rumah yang Bermakna

Dekorasi rumah seperti ornamen kuda, lampion, atau kartu foto bertema Imlek bisa jadi hadiah yang mempercantik suasana rumah saat perayaan. Hadiah seperti ini cocok diberikan kepada kerabat yang suka menghias rumah saat momen spesial.  

 

