HOME WOMEN LIFE

Prilly Open To Work Bikin Netizen Kecewa, Ini 5 Faktanya

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |13:00 WIB
Prilly Open To Work Bikin Netizen Kecewa, Ini 5 Faktanya
Prilly Latuconsina {Open To Work} Bikin Netizen Kecewa, Ini 5 Faktanya
A
A
A

JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina menghebohkan media sosial karena memasang stutus Open To Work di akun LinkedIn miliknya. Namun, kemudian hal itu membuat netizen kecewa. 

‎Artis Prilly Latuconsina beberapa waktu lalu membuat heboh publik karena memasang badge #OpenToWork di akun LinkedIn-nya. 
Di mana hal ini jarang dilakukan publik figur seperti dirinya. Mengingat Prilly juga memiliki beragam kesibukan di industri perfilman.

Unggahan itu langsung menjadi perbincangan di media sosial. Banyak yang sempat mengira Prilly kekurangan pekerjaan atau sedang rehat dari dunia hiburan. Mengingat baru-baru ini ia menyatakan mundur dari rumah produksi (PH) yang dibangun bersama Umay Shahab.

Berikut ini fakta-fakta Prilly Open To Work yang justru membuat Netizen kecewa karena bagian dari strategi komunikasi pasta gigi. 

1. Ingin Belajar Hal Baru

Prilly Latuconsina pasang status 'Open to Work' di platform Linkedln, pada 25 Januari 2026. Prilly menyalakan badge #OpenToWork bukan karena kekurangan aktivitas tapi karena lagi ingin belajar hal baru. 

      
