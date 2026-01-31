Komdigi: 48% Pengguna Medsos di Indonesia Adalah Anak di Bawah 18 Tahun

Komdigi: 48% Pengguna Medsos di Indonesia Adalah Anak di Bawah 18 Tahun (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pengawasan orang tua berperan penting dalam melindungi anak dari ancaman di dunia maya.

Meski internet memberikan banyak manfaat bagi anak, ruang digital menyimpan risiko nyata, seperti perundungan hingga kejahatan seksual berbasis online.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto, menyatakan bahwa 48 persen pengguna internet di Indonesia atau sekitar 110 juta jiwa adalah anak di bawah usia 18 tahun.

Boni Pudjianto menekankan pentingnya perlindungan bagi pengguna internet yang jumlahnya sangat besar, karena internet selain berisi konten positif juga memiliki konten negatif yang berbahaya, terutama bagi perkembangan mental anak.

"Ranah digital atau internet itu tidak bersih seperti kertas putih. Ada kejahatan yang berdampak pada psikologis anak, bahkan kejahatan seksual berbasis online. Ini nyata dan tugas kita bersama untuk menguranginya," ujar Boni dalam acara Road to Tunas Community HUB Gembira Parenting di Tangerang Selatan, Kamis (29/1/2026).