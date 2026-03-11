Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Akses Media Sosial Anak Dibatasi, Ini Indikatornya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |17:01 WIB
Akses Media Sosial Anak Dibatasi, Ini Indikatornya
Akses Media Sosial Anak Dibatasi, Ini Indikatornya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah tengah mematangkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya melindungi generasi muda di ruang digital.

Dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut PP No. 17 Tahun 2025 pada Rabu (11/3/2026), Kementerian Komunikasi dan Digital RI menggandeng kementerian lainnya untuk mewujudkan kebijakan ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan aturan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia.

Meutya menjelaskan, dalam implementasinya, pemerintah juga menetapkan sejumlah indikator untuk menilai apakah sebuah platform digital memiliki risiko tinggi bagi anak. Beberapa indikator tersebut antara lain potensi anak berinteraksi dengan orang tidak dikenal, paparan konten berbahaya, eksploitasi anak sebagai konsumen, hingga risiko kebocoran data pribadi.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti potensi adiksi akibat algoritma platform digital serta risiko gangguan kesehatan psikologis dan fisiologis pada anak. Di mana jika sebuah platform memenuhi salah satu indikator tersebut, maka platform itu dapat dikategorikan berisiko tinggi dan aksesnya akan dibatasi bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan mental, keamanan, dan masa depan generasi muda Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/612/3206337/meutya-qwB4_large.jpg
Batasi Akses Medsos Anak di Bawah 16 Tahun, Komdigi Gandeng 5 Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198745/anak-uJ6Z_large.jpg
Komdigi: 48% Pengguna Medsos di Indonesia Adalah Anak di Bawah 18 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/612/2877766/cara-memilih-influencer-yang-tepat-agar-endorse-efektif-tak-cuma-sekadar-jumlah-followers-DSVK61Y2Bh.jpg
Cara Memilih Influencer yang Tepat agar Endorse Efektif, Tak Cuma Sekadar Jumlah Followers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/611/2861588/gara-gara-medsos-banyak-remaja-alami-beauty-anxiety-1fcw82On0U.jpg
Gara-Gara Medsos Banyak Remaja Alami Beauty Anxiety
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/612/2861522/10-cara-menghasilkan-uang-dari-twitter-bikin-makin-cuan-nih-vbh77BGTUM.jpg
10 Cara Menghasilkan Uang dari Twitter, Bikin Makin Cuan Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/612/2860790/5-pick-up-line-bumble-bahasa-inggris-viral-di-media-sosial-4Kpwhxlf9b.jpg
5 Pick Up Line Bumble Bahasa Inggris, Viral di Media Sosial
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement