HOME WOMEN FOOD

5 Makanan dan Minuman yang Bisa Merusak Otak

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |10:46 WIB
5 Makanan dan Minuman yang Bisa Merusak Otak
5 Makanan dan Minuman yang Bisa Merusak Otak (Foto: Freepik)
JAKARTA - Otak adalah organ paling kompleks di tubuh manusia yang membutuhkan nutrisi spesifik agar tetap berfungsi optimal dalam berpikir, memori, suasana hati, dan proses belajar. Meski banyak makanan yang dapat mendukung kesehatan otak, ada juga sejumlah makanan dan minuman yang sebaiknya dibatasi atau dihindari karena dapat berdampak negatif pada fungsi kognitif jangka panjang.

Berikut ini adalah lima jenis makanan dan minuman yang dianggap paling buruk untuk kesehatan otak:

Alkohol

Minuman beralkohol dapat mengganggu cara kerja sel otak dan jalur komunikasi antarneuron, terutama pada area yang bertanggung jawab terhadap memori dan pengendalian emosi. Alkohol memengaruhi neurotransmiter di otak, sehingga dapat menyebabkan gangguan memori, suasana hati yang tidak stabil, serta penurunan kemampuan pengambilan keputusan.

Dampak ini tidak hanya terjadi pada peminum berat saja. Bahkan konsumsi ringan hingga sedang pun dapat menyebabkan penurunan fungsi hippocampus, bagian otak yang berperan penting dalam memori.

Ikan yang Mengandung Merkuri Tinggi

Beberapa jenis ikan laut besar, seperti tuna dan makarel, cenderung mengandung merkuri dalam kadar tinggi. Logam berat ini dapat masuk ke dalam sistem saraf dan mengganggu fungsi otak.

Merkuri dikenal sebagai neurotoksin yang berpotensi merusak sistem saraf pusat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil, karena paparannya dapat mengganggu perkembangan otak janin dan kemampuan kognitif.

Gula dan Pemanis Buatan

Konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan fluktuasi energi yang berpengaruh pada suasana hati dan tingkat kelelahan. Sementara itu, pemanis buatan yang terdapat pada minuman diet dan makanan rendah kalori juga dikaitkan dengan penurunan kesehatan otak, termasuk peningkatan risiko penurunan fungsi kognitif, stroke, dan demensia jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu panjang.

