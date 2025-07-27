8 Makanan Pendukung Kinerja Otak dan Daya Pikir

MERASA pusing, pelupa, atau lelah secara mental? Bisa jadi ini karena penuruan kinerja otak. Seorang neurologis menjelaskan 10 makanan sederhana yang baik untuk kesehatan otak dan meningkatkan daya ingat.

Pernah nggak sih, kamu masuk ke suatu ruangan tapi tiba-tiba lupa mau ngapain? Atau merasa susah fokus saat bekerja seharian penuh?

Ternyata, makanan yang kamu konsumsi bisa jadi salah satu penyebabnya. Menurut Harvard Health, otak kita butuh asupan energi yang baik dan berkualitas secara rutin supaya bisa bekerja dengan maksimal. Dan sumber energinya tentu saja berasal dari makanan sehari-hari.

Jadi, apa yang kamu makan bukan cuma berpengaruh ke lingkar pinggang, tapi juga bisa memengaruhi daya ingat, konsentrasi, bahkan suasana hati. Memang, belum ada makanan yang bisa sepenuhnya mencegah penyakit otak seperti demensia atau Alzheimer. Tapi, beberapa jenis makanan ternyata bisa bantu menurunkan risikonya dan mendukung kerja otak supaya tetap tajam dan sehat.

Nah, dalam rangka Hari Otak Sedunia 2025 yang jatuh pada 22 Juli, seorang dokter ahli saraf membagikan daftar makanan yang bagus banget buat otak. Yuk, cari tahu apa saja makanan yang bisa bantu kamu tetap fokus dan berpikir jernih!

10 Makanan untuk meningkatkan kesehatan otak

Berikut ini 10 makanan sehat yang dapat dicoba untuk meningkatkan fungsi otak serta memperkuat kesehatan kognitif:

1. Ikan Berminyak (Fatty Fish)

Ikan yang mengandung banyak lemak, seperti salmon, sarden, dan makarel, dikenal sebagai “ikan berlemak” karena kadar lemaknya lebih dari 5% dan dagingnya cenderung berwarna lebih gelap. Jenis ikan ini kaya akan asam lemak omega-3, yang sangat dibutuhkan otak untuk berkembang dengan baik.

“Asam lemak omega-3 berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel otak,” kata Dr. Sheetal Goyal, seorang ahli saraf dari Wockhardt Hospitals. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dimuat dalam jurnal Cureus, yang menyebutkan bahwa otak memakai lemak ini untuk membentuk sel-sel saraf. Penelitian lain yang diterbitkan di Biomolecules menunjukkan bahwa mengonsumsi omega-3 secara rutin dapat membantu memperlambat penurunan fungsi otak seiring bertambahnya usia dan bisa menurunkan risiko terkena penyakit Alzheimer.

2. Blueberry

Blueberry kaya antioksidan yang membantu melindungi otak dari kerusakan akibat stres oksidatif. Penelitian dalam Advances in Nutrition menunjukkan bahwa buah ini dapat meningkatkan komunikasi antar sel otak dan memperlambat penuaan otak. Cukup konsumsi segenggam beberapa kali seminggu untuk mendukung fungsi otak yang sehat.