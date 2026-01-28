Dirujak Netizen, Jule Minta Maaf dan Janji Selalu Ada Buat Anak-Anak

Dirujak Netizen, Jule Minta Maaf dan Janji Selalu Ada Buat Anak-Anak. (Foto: Layar Tangkap Pondcast Bigmo)

JAKARTA - Julia Prastini alias Jule muncul ke publik usai perceraiannya dengan sang suami, Na Daehoon. Jule pun menyinggung soal ketiga buah hatinya.

Jule buka suara terkait hujatan warganet yang menyebutnya tak memerdulikan ketiga buah hatinya pasca isu perselingkuhan dan perceraian. Ia menegaskan dirinya begitu menyayangi anak-anaknya dan berharap yang terbaik untuk mereka.

(Jule saat masih dalam ikatan pernikahan dengan Na Daehoon. Foto: IG Jule)

“Maafin mama, mama bukan gak sayang kalian, mama sayang banget. Aku gak pernah ninggalin kalian, aku selalu ada buat kalian,” ujarnya, dalam podcast YouTuber, Bigmo di kanal Niceguymo, dikutip Rabu (28/1/2026).

Jule pun mengaku dirinya mengetahui kegaduhan di media sosial setelah heboh kabar dugaan perselingkuhan dirinya saat masih menjadi istri Na Daehoon. Dia turut meminta maaf pada warganet telah membuat keributan dan ketidaknyamanan di media sosial.