HOME WOMEN LIFE

Ternyata Jessica Iskandar Korban Pelecehan Seksual, Berani Bicara Usai Baca Broken Strings 

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |14:03 WIB
Ternyata Jessica Iskandar Korban Pelecehan Seksual, Berani Bicara Usai Baca Broken Strings 
Ternyata Jessica Iskandar Korban Pelecehan Seksual, Berani Bicara Usai Baca Broken Strings. (Foto: Instagram Jessica Iskandar)
JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar alias Jedar tengah menjadi sorotan setelah mengungkap trauma masa kecilnya. Keberanian tersebut timbul setelah sang aktris membaca buku memoar Broken Strings yang ditulis Aurelie Moeremans. 

Siapa sangka, Jedar mengaku pernah mengalami tindak pelecehan seksual saat masih duduk di bangku taman kanak-kanak (TK). 

"Aku sendiri pribadi pernah mengalami tindak seksual kayak gitu waktu aku TK," kata Jessica Iskandar ditemui di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini. 

Namun, istri Vincent Verhaag ini memilih untuk memendam kisah kelamnya selama bertahun-tahun. Apalagi, ia merasa tak memiliki keberanian seperti Aurelie dalam mengungkap kasus itu ke publik.

"Tapi aku nggak seberani Aurelie untuk cerita," ujar Jessica Iskandar. 

 

