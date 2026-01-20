Jelang Imlek, Kawasan Pecinan Glodok Mulai Meriah

JAKARTA - Kawasan Pecinan Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, sudah mulai bersiap menyambut Tahun Baru Imlek 2026. Diketahui, perayaan Imlek akan berlangsung pada 17 Februari 2026 mendatang.

Para pedagang mulai menggelar lapak di kawasan ini dengan menjajakan berbagai pernak-pernik Imlek bernuansa merah. Tampak sejumlah pengunjung juga mulai memadati kawasan tersebut untuk membeli perlengkapan Imlek, seperti angpao hingga lampion.

Salah seorang pedagang bernama Roaini mengaku sudah belasan tahun menjajakan lapak di kawasan ini. Ia menjadi langganan pembeli aksesori menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.

Omzet yang didapatkan pun bervariasi dan bisa menembus Rp40 juta per hari karena pengunjung datang dari berbagai kota di Indonesia. Namun, tahun ini ia belum dapat memastikan puncak omzet yang akan diraih karena baru menggelar lapak dalam sepekan terakhir.