Ditarik BPOM, Daviena Skincare Diduga Hapus Komentar Netizen

JAKARTA - Daviena Skincare diduga menghapus komentar netizen. Komentar yang hilang tersebut diduga berkaitan dengan produk Daviena Skincare yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selebgram sekaligus pengusaha skincare itu tengah menjadi sorotan warganet. Banyak yang mengaku tidak menyangka bahwa produk Daviena Skincare masuk dalam daftar kosmetik berbahaya. Tidak hanya itu, di tengah derasnya komentar negatif, Daviena Skincare juga dinilai tetap gencar melakukan promosi meski produknya telah ditarik oleh BPOM.

“Ka, komentar aku dihapus ya? Aku lihat dari notifikasinya, sekarang nggak ada,” tulis akun nlcikalajh, seperti dikutip Senin (18/1/2026).

Sebagian komentar diketahui menghilang dari unggahan media sosial Daviena. Warganet pun menduga pihak Daviena sengaja menghapus kritik terkait produknya. Hingga berita ini diturunkan, akun media sosial Daviena Skincare masih dihujani komentar negatif dari warganet.