Gunung Bulusaraung Lokasi Pencarian Pesawat ATR 42-500, Dikenal Terjal dan Habitat Kupu-Kupu

JAKARTA - Gunung Bulusaraung tengah menjadi perhatian, karena menjadi titik pencarian Pesawat ATR 42-500. Ternyata gunung tersebut dikenal terjal tapi menjadi habit kupu-kupu.

Kawasan Pegunungan Bulusaraung terletak di wilayah administrative Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Balocci.

Kawasan Pegunungan Bulusaraung memiliki luas 137,29 ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,741° sampai dengan 119,767° Bujur Timur, dan antara 4,923° sampai dengan 4,933° Lintang Selatan.

Topografi kawasan pegunungan Bulusaraung meliputi topografi relief tinggi, bentuk lereng yang terjal dan tekstur topografi yang kasar.

Jenis tanah pada kawasan ini adalah jenis Humitropepts, yang umumnya ditemukan pada daerah berlereng terjal dan puncak bukit kapur. Kawasan puncak Gunung Bulusaraung berada pada ketinggian 1.353 m dpl. Iklim di lokasi ini termasuk dalam iklim tipe B (Schmidt dan Ferguson).