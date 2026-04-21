Serunya Genzone School Take Over di SMAN 55, Ada Momen Gombal Bareng Relaxa

JAKARTA - Okezone menggelar program Genzone School Take Over di SMAN 55 Jakarta pada Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa dengan beragam aktivitas edukatif dan hiburan.

CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa program ini menjadi bentuk kepedulian terhadap generasi muda, khususnya dalam mempersiapkan masa depan mereka.

“Jadi hari ini Okezone melakukan School Take Over ke SMA 55. Luar biasa sekali antusiasmenya. Ada kegiatan selain belajar, ada sharing session juga untuk bagaimana ke depannya teman-teman SMA ini bisa mulai meniti karier,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Dalam kegiatan ini, siswa dapat mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari talkshow dengan influencer pendidikan, pentas seni, futsal, hingga berbagai hiburan lainnya. Angela menilai keseimbangan antara akademik dan kegiatan nonakademik penting untuk membuka wawasan siswa sekaligus memperluas jejaring mereka.

Sementara itu, pihak sekolah juga menyambut baik kolaborasi ini. Kepala SMAN 55 Jakarta, Azhari, menyebut kegiatan ini menjadi pengalaman baru yang memberikan motivasi tambahan bagi para siswa.

“Terima kasih atas kedatangan Okezone dan MNC Group. Ini sangat membantu kami, terutama dalam kegiatan Hari Kartini, dan nantinya juga akan diisi dengan acara-acara lain,” ujarnya.