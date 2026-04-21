Angela Tanoesoedibjo Bicara Soal Passion di Genzone School Take Over, Beri Tips ke Generasi Muda

JAKARTA - Kegiatan Genzone School Take Over yang digelar Okezone di SMAN 55 Jakarta pada Selasa (21/4/2026) tak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga sesi talkshow inspiratif untuk para siswa. Sesi tersebut salah satunya diisi oleh CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo.

Dalam sesi itu, Angela Tanoesoedibjo membahas soal passion yang belum banyak disadari oleh generasi muda. Mengawali diskusi, ia mengajak siswa memahami makna passion.

Menurut Angela, generasi muda harus memahami apa passion dalam diri mereka masing-masing. Namun, ia menjelaskan bahwa passion memang dapat berubah seiring bertambahnya ilmu dan pengalaman hidup.

“Passion itu bisa berubah. Dengan pengalaman baru, naik kelas, masuk kuliah, mencoba hal-hal baru, itu semua bisa mengubah passion seseorang,” ujarnya.

Namun, ia menekankan bahwa tidak masalah jika seseorang belum menemukan passion sejak dini. Menurutnya, minat dan bakat bisa berkembang seiring bertambahnya pengalaman.

Ia bahkan memberi contoh bagaimana siswa bisa berubah ketertarikan terhadap satu dan lain hal. Misalnya, saat ini menyukai olahraga, kemudian punya keinginan menjadi influencer.

“Sekarang mungkin suka silat, besok bisa suka bola, atau bahkan ingin jadi influencer. Itu wajar, karena passion memang dinamis,” jelasnya.

Tentukan Tujuan Hidup