Child Grooming Alarm untuk Orangtua, Aurelie Moeremans Tegaskan Lindungi Anak-Anak

JAKARTA - Kisah kehidupan artis Aurelie Moeremans masih menjadi perhatian netizen. Hal ini bermula dari buku Broken Strings yang ditulis Aurelie terkait pengalamannya yang pernah terkena child grooming.

Di tengah viralnya buku tersebut, Aurelie mengimbau orangtua agar bisa melindungi anak-anak mereka dari bahagia child grooming. Aurel berharap kisah dari bukunya tersebut bisa menjadi pelajaran, termasuk pada para orangtua.

“Ini bukan tentang aku, ini tentang awareness. Supaya orangtua tahu bagaimana harus bersikap dan melindungi anak. Supaya anak muda tahu ciri-ciri child grooming dan bisa mengenalinya sejak awal. Supaya mereka bisa menghindar sebelum terlambat,” ungkap Aurelie di Instagram-nya @aurelie, Minggu (17/1/2026).

Aurel mengatakan kisah yang dia tuliskan bukan semata-mata untuk menyebar masa kelamnya, tapi justru untuk membagikan pengalaman dan kewaspadaan akan bahaya child grooming pada anak-anak di bawah umur.

Wanita 32 tahun itu mengatakan kisah child grooming ini marak terjadi bahkan tak hanya pada dirinya. Ia meminta orangtua lebih waspada dan peka dengan lingkungan sekitar anak-anak mereka.