Polemik {Child Grooming}, Aurelie Moeremans Berharap Tak Ada Anak yang Terluka Sendirian

JAKARTA - Kisah pilu Aurelie Moeremans yang harus mengalami child grooming menjadi tabir kelam di usianya yang belia. Artis tersebut berani membukanya dalam sebuah buku, yang kemudian mengejutkan publik.

Menurut Aurelie, kisah yang dialaminya hanya satu dari jutaan kasus serupa yang sering tidak terlihat, tidak dipercaya, dan disalahpahami. Kalau dengan bersuara aku bisa mencegah satu anak saja harus melewati apa yang aku lalui, maka itu sudah lebih dari cukup,” papar Aurelie.

“This is huge for me. Bukan karena ceritanya, tapi karena harapan agar tidak ada lagi anak muda yang harus diam, bingung, dan terluka sendirian,” tambahnya, dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (18/1/2026).

Sebagai informasi, Aurelie Moeremans menjadi sorotan usai mengungkap pengalaman dirinya yang mengalami grooming sejak usia 15 tahun.

Hal itu dituangkan Aurelie lewat karya buku yang ia tulis berjudul Broken Strings. Diduga kisah kelam tersebut terjadi saat dirinya dipaksa menikah dengan aktor Roby Tremonti.