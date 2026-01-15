Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dikaitkan dengan Aurelie Moeremans, Kak Seto Hormati Kebranian untuk Bersuara 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |17:25 WIB
Dikaitkan dengan Aurelie Moeremans, Kak Seto Hormati Kebranian untuk Bersuara 
Dikaitkan dengan Aurelie Moeremans, Kak Seto Hormati Kebranian untuk Bersuara. (Foto: IG Aurelie Moeremans)
A
A
A

JAKARTA - Nama Kak Seto Ramai dikaitkan dengan cerita child grooming yang dialami oleh artis Aurelie Moeremans. Menurutnya tokoh yang dikenal dengan jargon Sahabat Anak ini mendukung kebranian untuk mengungkap masa lalu yang kelam. 

"Kami menghormati keberanian siapa pun yang memilih untuk bersuara atas pengalaman masa lalunya," ujarnya seperti dikutip dari akun Instagram Kak Seto, Kamis (15/1/2026).

 Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho (IG)

Kak Seto memandang, suara tersebut sebagai pengingat penting agar sistem perlindungan anak terus diperbaiki, diperkuat, dan semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk menyikapi isu ini dengan empati, kebijaksanaan, dan fokus pada tujuan bersama menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak Indonesia hari ini dan di masa depan," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/33/3195581//cinta_laura-SsmE_large.jpg
Cinta Laura Puji Keberanian Aurelie Moeremans usai Speak Up Jadi Korban Child Grooming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/629/3195551//aurelie_moeremans-6L2k_large.jpg
Kak Seto Kecam Manipulasi Relasi dan Praktik Child Grooming.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/612/3195538//kak_seto-wJGk_large.jpg
Abaikan Kasus Aurelie Moeremans, Kak Seto: Jangan Dijadikan Ruang untuk Saling Menuduh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/33/3195530//aurelie_moeremans-G28g_large.jpg
Aurelie Moeremans Unggah Pesan Haru untuk Diri Sendiri, Roby Tremonti Sibuk Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/612/3195519//aurelie_moeremans-Fv2r_large.jpg
Aurelie Moeremans Posting Video Lawas Kontes Kecantikan: Dia Tidak Pernah Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/33/3195503//seto_mulyadi-Nef6_large.jpeg
Tak Gubris Kasus Grooming Aurelie Moeremans di 2010, Kak Seto Dirujak Netizen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement