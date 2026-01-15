Dikaitkan dengan Aurelie Moeremans, Kak Seto Hormati Kebranian untuk Bersuara

JAKARTA - Nama Kak Seto Ramai dikaitkan dengan cerita child grooming yang dialami oleh artis Aurelie Moeremans. Menurutnya tokoh yang dikenal dengan jargon Sahabat Anak ini mendukung kebranian untuk mengungkap masa lalu yang kelam.

"Kami menghormati keberanian siapa pun yang memilih untuk bersuara atas pengalaman masa lalunya," ujarnya seperti dikutip dari akun Instagram Kak Seto, Kamis (15/1/2026).

Kak Seto memandang, suara tersebut sebagai pengingat penting agar sistem perlindungan anak terus diperbaiki, diperkuat, dan semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk menyikapi isu ini dengan empati, kebijaksanaan, dan fokus pada tujuan bersama menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak Indonesia hari ini dan di masa depan," ujarnya.