Aurelie Moeremans Posting Video Lawas Kontes Kecantikan: Dia Tidak Pernah Hilang

JAKARTA - Aurelie Moeremans menjadi sorotan publik Tanah Air setelah menuangkan kisah hidupnya dalam buku Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth. Aurelie mengisahkan sisi kelam kehidupannya di dalam buku tersebut dan menyita perhatian publik, kalangan artis, hingga tokoh Tanah Air.

Terbaru, Aurelie membagikan sebuah video dari ajang kecantikan yang pernah diikutinya. Dalam video tersebut, Aurelie tampak bahagia karena berhasil meraih juara pertama.

Seperti diketahui, aktris dan model berusia 32 tahun itu sebelumnya sempat menceritakan momen ketika ia harus menjauh dari mimpi besarnya untuk mengikuti ajang kecantikan. Hal itu ia lakukan demi menuruti permintaan sang pacar, yang tidak menginginkan Aurelie berkiprah di dunia kecantikan.

“Itu mimpinya mama juga dari dulu. Terus pacar aku saat itu enggak mau itu terjadi. Aku bilang, ya sudah aku mau ikutan, tapi dia kayak, ‘No, no, no,’,” ujar Aurelie dalam unggahan video lamanya tersebut.

Aurelie juga bercerita bahwa sang kekasih meminta dirinya untuk menato tubuhnya. Hal itu dilakukan agar ia gagal mengikuti ajang kecantikan tersebut, mengingat salah satu syaratnya adalah tidak diperbolehkan memiliki tato.

“Dia bahkan bilang, jadi kalau sudah tato kan enggak bisa ikutan,” ujarnya mengisahkan.