HOME WOMEN LIFE

Walau Badai Menghadang, Ini 5 Cara Tetap Produktif Bekerja di Musim Hujan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |09:02 WIB
Walau Badai Menghadang, Ini 5 Cara Tetap Produktif Bekerja di Musim Hujan
Walau Badai Menghadang, Ini 5 Cara Tetap Produktif Bekerja di Musim Hujan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek awal pekan ini. Meski di tengah cuaca dingin dan kemacetan jalanan, namun aktivitas serta tuntutan pekerjaan harus tetap dilakukan.

Musim hujan sering kali membawa tantangan tersendiri bagi para pekerja. Mulai dari cuaca yang dingin, perjalanan yang terhambat, hingga meningkatnya risiko gangguan kesehatan.

Jika dipersiapkan dan dibiasakan dengan tepat, produktivitas kerja tetap bisa terjaga. Berikut beberapa tips bekerja di musim hujan yang bisa Anda terapkan, dirangkum savetycompany, Selasa (13/1/2026).

1. Persiapkan Perlengkapan
Pertama, persiapkan perlengkapan khusus untuk bekerja. Pastikan Anda selalu membawa perlengkapan pendukung seperti payung, jas hujan, dan sepatu antiair. Tas kerja yang tahan air juga penting untuk melindungi dokumen serta perangkat elektronik agar tidak basah.

2. Berangkat Lebih Awal
Berangkat lebih awal di musim hujan bisa menjadi solusi tepat. Hujan kerap menyebabkan kemacetan atau keterlambatan transportasi umum. Dengan berangkat lebih awal, Anda dapat mengurangi stres dan tetap tiba di tempat kerja tepat waktu.

 

Halaman:
1 2
      
