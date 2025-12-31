Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Riset Kemenag: Toleransi Beragama Gen Z Ungguli Milenial dan Baby Boomers

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |19:43 WIB
DireKtur Urusan Agama Islam Kemenag. Arsad Hidayat
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama bekerja sama dengan Alvara Strategic Research merilis Survei Indeks Kualitas Kehidupan Beragama Umat Islam Tahun 2025. Hasil survei menunjukkan dinamika positif kehidupan beragama, terutama di kalangan generasi muda.

Survei tersebut mencatat Generasi Z (Gen Z) sebagai kelompok dengan tinggat toleransi beragama yang mengungguli generasi Milenial dan Baby Boomers, sekaligus kelompok tertinggi dalam kemampuan membaca Al-Quran dibandingkan generasi lainnya. Temuan ini dinilai menjadi sinyal optimis bagi masa depan kehidupan beragama di Indonesia.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, menyebut hasil survei ini sebagai capaian yang menggembirakan dan patut dijadikan rujukan kebijakan.

“Secara resmi, rilis survey akan diumumkan pada Januari 2026. Terdapat banyak temuan survey di bidang kehidupan beragama. Hasilnya cukup menggembirakan dan memberikan optimisme. Laporan ini idealnya menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tanah air,” ujar Arsad di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menurut Arsad, survei ini sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia dan kerukunan sosial. "Fokus utamanya adalah membangun sumber daya manusia yang unggul sekaligus memperkokoh kerukunan dan cinta kemanusiaan sebagai fondasi stabilitas nasional,” katanya.

Ia menekankan pentingnya menjaga capaian positif generasi muda, terutama dalam aspek toleransi dan literasi keagamaan. “Penguatan aspek yang sudah baik, seperti toleransi dan literasi kitab suci pada generasi muda, harus terus dikawal agar menjadi karakter permanen bangsa,” tegas Arsad.

Topik Artikel :
toleransi beragama Gen Z Kemenag
Telusuri berita women lainnya
