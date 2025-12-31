Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Inilah Ramalan Roy Kiyoshi di 2026, Ada Kiamat Kecil?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |06:03 WIB
Inilah Ramalan Roy Kiyoshi di 2026, Ada Kiamat Kecil?
Inilah Ramalan Roy Kiyoshi di 2026, Ada Kiamat Kecil? (Foto: Robbypurbaofficial)
A
A
A

JAKARTA – Inilah ramalan Roy Kiyoshi di 2026, ada kiamat kecil? Dalam sebuah wawancara, Roy mengungkapkan mimpi buruk yang menandai kejadian bencana alam pada 2026.

“Sangat-sangat buruk sekali, yang berhubungan dengan alam semesta. Jadi alam semesta ini hal yang berhubungan dengan tanah, dan berhubungan dengan air, air, air yang meluap, meluap sangat besar sekali dan meluap sampai ke daratan,” kata Roy, dikutip dari wawancara di YouTube Intens Investigasi.

Dia pun menggambarkan seolah terjadi kiamat kecil pada tahun 2026, di mana akan ada bencana besar yang berhubungan dengan air. Begitu besarnya air yang datang ke daratan hingga bisa menenggelamkan rumah-rumah.

“Aku merasakan itu melalui banyak penglihatan aku, aku selalu bolak-balik mimpi, mimpi yang berhubungan dengan air itu akan datang dan menghampiri daratan. Salah satu daerah akan terendam banjir yang menurut saya airnya besar banget, lebih dari 2 meter, 3 meter, dan rumah yang ada di sekitar situ bisa tenggelam,” ucapnya.

Yang lebih membuat ngeri adalah Roy mendengar suara teriakan di dalam mimpinya. Banyak teriakan minta tolong dan seruan berlari menghindari air.

