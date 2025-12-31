Rayakan Tahun Baru dengan 5 Cara yang Berbeda

JAKARTA - Cuaca buruk dan berbagai musibah yang menimpa Tanah Air membuat banyak kalangan berempati dengan menahan diri. Salah satunya adalah tidak merayakan Tahun Baru secara berlebihan.

Oleh karena itu, untuk mengisi waktu selama di rumah dan menyambut tahun baru, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Melansir dari The Spruce, Rabu (31/12/2025), berikut ini resolusi akhir tahun yang bisa dilakukan di rumah untuk menyambut tahun baru.

1. Membersihkan kamar

Memanfaat seluruh waktu untuk membersihkan setiap ruang kamar. Mulai dari kamar sendiri, kamar orangtua. Bersihkan juga sofa, ruang tamu dan lainnya. Ulangi hingga ruangan Anda tampak bersih dan nyaman.

2. Membersihkan Lemari

Susun kembali isi dari laci atau lemari buku Anda dengan baik. Pilah buku atau kerta yang tidak lagi dipakai. Apa bila ada buku yang masih relevan, siapa tau bermanfaat kepada circle terdekat.