Tradisi Makanan Unik di 6 Negara, Pembawa Keberuntungan Saat Tahun Baru

Tradisi Makanan Unik di 6 Negara, Pembawa Keberuntungan Saat Tahun Baru. (Foto: Freepik)

JAKARTA – Sejumlah negara memiliki tradisi makanan yang unik untuk merayakan Tahun Baru. Makanan ini biasanya dinikmati menjelang penghitungan mundur detik-detik terakhir menuju pergantian tahun.

Apa saja tradisi makanan Tahun Baru dari berbagai negara tersebut? Simak deretannya berikut ini, seperti dilansir Taste of Home, Rabu (31/12/2025).

1. Irlandia

Tradisi dari Irlandia adalah membenturkan roti ke dinding rumah pada malam Tahun Baru. Ritual ini dipercaya dapat mengusir nasib buruk dan roh jahat. Selain itu, tradisi tersebut juga dilakukan untuk mengundang keberuntungan dan memastikan tahun baru dipenuhi makanan.

2. Brasil

Tahun Baru di Brasil identik dengan angka tujuh. Mulai dari memakan tujuh biji delima yang melambangkan keberuntungan dan harapan agar dompet selalu terisi penuh, hingga menyantap tujuh buah anggur yang dimaksudkan untuk kelimpahan di berbagai aspek kehidupan.

Beberapa orang Brasil juga melompati tujuh gelombang laut sambil memanjatkan harapan setiap kali melompat.

3. Jepang

Tradisi dari Negeri Matahari Terbit ini adalah menyantap mi soba tepat sebelum pergantian tahun. Mi soba atau toshikoshi soba berarti “melintasi tahun”.

Tradisi ini sarat makna filosofis. Tekstur mi yang mudah dipotong melambangkan pelepasan penyesalan di tahun lalu dan memotong kesialan sebelum memasuki tahun baru.