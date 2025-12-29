Viral Fenomena Tak Biasa, Antrean Pengunjung Toko Alkohol di Arab hingga Mengular

JAKARTA - Pemandangan tak biasa terlihat di Diplomatic Quarter, Riyadh. Di kawasan itu, antrean panjang wisatawan asing tampak mengular di depan sebuah toko alkohol. Fenomena itu terjadi sejak 21 Desember 2025.

Menurut laporan The Independent, dikutip Selasa (30/12/2025), antrean tersebut adalah warga asing non-Muslim yang memenuhi syarat tertentu, termasuk diplomat dan pemegang Premium Residency. Mereka rela antre panjang demi bisa membeli minuman beralkohol secara legal, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diizinkan di Arab Saudi.

Diketahui, toko ini pertama kali dibuka secara diam-diam pada Januari 2024 dan berlokasi di area diplomatik Riyadh. Aksesnya memang terbatas sejak awal, namun kabarnya kini akses pembeli diperluas sehingga meningkatkan jumlah pengunjung.

Para pembeli harus melalui prosedur ketat, mulai dari verifikasi identitas hingga pembatasan jumlah pembelian. Selain itu, tidak semua orang yang datang bisa langsung masuk.

Fenomena antrean untuk membeli alkohol ini menandai adanya perubahan signifikan dalam kehidupan di Arab Saudi. Selama bertahun-tahun, konsumsi alkohol sepenuhnya dilarang dan dapat berujung pada sanksi berat.