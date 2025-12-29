Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Banyak yang Buka Laptop di Mal, Pekerja: Penyelamat dari Kemacetan Jakarta

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |16:55 WIB
Banyak yang Buka Laptop di Mal, Pekerja: Penyelamat dari Kemacetan Jakarta
Banyak yang Buka Laptop di Mal, Pekerja: Penyelamat dari Kemacetan Jakarta. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebijakan Work From Mall (WFM) yang diterapkan pemerintah dinilai mendorong pergerakan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. Seperti yang terlihat di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, sejumlah kafe dimanfaatkan para pekerja untuk bekerja dari mana saja.

Pantauan Okezone di Grand Indonesia pada Senin (29/12/2025), sejumlah pengunjung tampak membawa perangkat kerja seperti laptop dan ponsel. Mereka terlihat bekerja dari ruang publik yang menyediakan akses internet, seperti di kafe.

Salah satu pengunjung yang merupakan pekerja di sebuah perusahaan logistik di Jakarta bernama Rafi mengaku memilih melakukan WFM selama libur Nataru agar tetap produktif tanpa harus menunda rencana liburan. Ia menilai kebijakan ini sangat cocok diterapkan di Jakarta, terutama dengan kondisi lalu lintas yang terkenal macet.

wfm 1

(Rafi pekerja yang lakukan WFM. Foto: Mei Sada Sirait/Okezone) 

“Kebijakan itu bagus untuk karyawan atau pekerja di Jakarta karena kita tahu sendiri Jakarta itu macet. Untuk kebijakan ini kita harus sambut baik, terutama perusahaan seharusnya mengikuti aturan ini,” ujar Rafi.

Ia berharap kebijakan ini nantinya tidak hanya berlaku saat musim liburan. Menurutnya, bekerja tidak hanya dinilai dari kehadiran secara fisik, tetapi juga dari hasil kerja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/622/3191934//wfa-Wk9c_large.jpg
Pekerja Swasta WFA 29-31 Desember 2025, Ini Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192020//pengusaha_mal-rOjf_large.jpeg
Pengusaha Sebut Penjualan di Mal Mulai Meroket dalam 2 Minggu Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190869//pekerja_wfa-SUnN_large.jpg
6 Fakta PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190937//menaker_soal_wfa_pekerja-jqPp_large.jpg
Menaker Ungkap Alasan Imbau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856//shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664//pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement