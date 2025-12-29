Banyak yang Buka Laptop di Mal, Pekerja: Penyelamat dari Kemacetan Jakarta

Banyak yang Buka Laptop di Mal, Pekerja: Penyelamat dari Kemacetan Jakarta. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)

JAKARTA - Kebijakan Work From Mall (WFM) yang diterapkan pemerintah dinilai mendorong pergerakan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. Seperti yang terlihat di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, sejumlah kafe dimanfaatkan para pekerja untuk bekerja dari mana saja.

Pantauan Okezone di Grand Indonesia pada Senin (29/12/2025), sejumlah pengunjung tampak membawa perangkat kerja seperti laptop dan ponsel. Mereka terlihat bekerja dari ruang publik yang menyediakan akses internet, seperti di kafe.

Salah satu pengunjung yang merupakan pekerja di sebuah perusahaan logistik di Jakarta bernama Rafi mengaku memilih melakukan WFM selama libur Nataru agar tetap produktif tanpa harus menunda rencana liburan. Ia menilai kebijakan ini sangat cocok diterapkan di Jakarta, terutama dengan kondisi lalu lintas yang terkenal macet.

(Rafi pekerja yang lakukan WFM. Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)

“Kebijakan itu bagus untuk karyawan atau pekerja di Jakarta karena kita tahu sendiri Jakarta itu macet. Untuk kebijakan ini kita harus sambut baik, terutama perusahaan seharusnya mengikuti aturan ini,” ujar Rafi.

Ia berharap kebijakan ini nantinya tidak hanya berlaku saat musim liburan. Menurutnya, bekerja tidak hanya dinilai dari kehadiran secara fisik, tetapi juga dari hasil kerja.