HOME WOMEN LIFE

Viral, Kaki Turis Ini Diamputasi Setelah Jalani Terapi Fish Spa

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |07:02 WIB
JAKARTA – Hal tidak terduga menimpa seorang turis. Kakinya harus diamputasi setelah menjalani fish spa, yakni perawatan pembersihan kulit mati di kaki dengan gigitan ikan tertentu.

Victoria (29) mencoba fish spa dengan ikan Garra rufa saat berlibur di Thailand. Beberapa hari setelah kembali ke Tanah Air, ia mengalami demam dan kondisi tubuh yang terasa tidak enak.

Awalnya, keluhan tersebut tidak terlalu diperhatikan karena sebelumnya Victoria memiliki riwayat luka lama di jempol kaki yang tampak sepele. Namun, luka tersebut ternyata menjadi pintu masuk bakteri sehingga menyebabkan infeksi berulang.

Akibat infeksi yang semakin parah, jari kaki Victoria harus diamputasi secara bertahap. Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya bakteri Shewanella, yaitu bakteri air yang ditemukan di kolam fish spa Garra rufa.

 

