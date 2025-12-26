Viral! Perempuan Ini Diduga Tinggal di Bandara Kuala Lumpur Selama 1 Tahun

Viral! Perempuan Ini Diduga Tinggal di Bandara Kuala Lumpur Selama 1 Tahun, Ternyata Alami Gangguan Mental (Foto: Asiaone)

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang menarik perhatian warganet di Malaysia bahkan di luar negeri. Dalam video tersebut, terlihat seorang perempuan berada di dalam area Terminal 1 Kuala Lumpur International Airport (KLIA) seolah sudah tinggal di sana dalam waktu yang lama.

Dalam potongan klip berdurasi sekitar 20 detik yang diunggah oleh pengguna TikTok @raef_benzemi, perempuan yang mengenakan atasan biru dan celana hitam tampak bersitegang dengan beberapa pengunjung lain. Ia terlihat berada di area tunggu penumpang, sementara dua perempuan lain tampak mencoba menenangkannya.

Beberapa warganet menduga dari percakapan tersebut bahwa perempuan itu telah tinggal di Bandara KLIA selama satu tahun. Ia disebut melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, tidur, bahkan mandi di fasilitas umum bandara.

Di unggahan video lain, perempuan tersebut juga tampak duduk santai sambil melihat ponselnya dengan beberapa bagasi dan troli bandara di sekitarnya. Pemandangan ini memperkuat anggapan sebagian warganet bahwa ia telah menetap di bandara layaknya tempat tinggal.

Hal ini kemudian memicu kontroversi dan perdebatan. Banyak pihak mempertanyakan apakah otoritas bandara mengetahui keberadaan perempuan tersebut.