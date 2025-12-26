Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Perempuan Ini Diduga Tinggal di Bandara Kuala Lumpur Selama 1 Tahun

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |06:10 WIB
Viral! Perempuan Ini Diduga Tinggal di Bandara Kuala Lumpur Selama 1 Tahun
Viral! Perempuan Ini Diduga Tinggal di Bandara Kuala Lumpur Selama 1 Tahun, Ternyata Alami Gangguan Mental (Foto: Asiaone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang menarik perhatian warganet di Malaysia bahkan di luar negeri. Dalam video tersebut, terlihat seorang perempuan berada di dalam area Terminal 1 Kuala Lumpur International Airport (KLIA) seolah sudah tinggal di sana dalam waktu yang lama.

Dalam potongan klip berdurasi sekitar 20 detik yang diunggah oleh pengguna TikTok @raef_benzemi, perempuan yang mengenakan atasan biru dan celana hitam tampak bersitegang dengan beberapa pengunjung lain. Ia terlihat berada di area tunggu penumpang, sementara dua perempuan lain tampak mencoba menenangkannya.

Beberapa warganet menduga dari percakapan tersebut bahwa perempuan itu telah tinggal di Bandara KLIA selama satu tahun. Ia disebut melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, tidur, bahkan mandi di fasilitas umum bandara.

Di unggahan video lain, perempuan tersebut juga tampak duduk santai sambil melihat ponselnya dengan beberapa bagasi dan troli bandara di sekitarnya. Pemandangan ini memperkuat anggapan sebagian warganet bahwa ia telah menetap di bandara layaknya tempat tinggal.

Hal ini kemudian memicu kontroversi dan perdebatan. Banyak pihak mempertanyakan apakah otoritas bandara mengetahui keberadaan perempuan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/612/3191745/viral-hSNc_large.jpg
Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191536/viral-GMub_large.jpg
Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191533/shandy-DOMY_large.jpg
Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191517/viral-0FLn_large.jpg
Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/482/3191400/suntikan-k9G6_large.jpg
Viral Fenomena ‘Injection Aunties’, Suntikan yang Bikin Lelah Hilang tapi Ilegal dan Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191363/roti_o-1sXa_large.jpg
Viral Toko Roti Tolak Pembayaran Tunai dari Nenek-Nenek, Kini Beri Klarifikasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement