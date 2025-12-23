Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan insiden adu mulut di dalam bus Transjakarta. Video itu diunggah oleh akun Instagram @hani.rajagukguk.

Dalam rekaman tersebut, seorang emak-emak terlihat emosi dan memarahi penumpang lain karena persoalan tempat duduk. Peristiwa ini disorot publik karena perdebatan soal etika menggunakan transportasi umum.

Dalam video yang beredar, emak-emak tersebut tampak meluapkan kemarahannya kepada seorang penumpang perempuan yang tengah duduk. Ia menuntut agar kursi tersebut diberikan kepadanya dengan alasan usia.

Situasi di dalam bus pun menjadi tegang karena adu argumen berlangsung cukup lama dan disaksikan penumpang lain. Peristiwa ini kemudian ramai diperbincangkan warganet.

Banyak yang menilai kejadian tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran sebagian pengguna transportasi umum terhadap aturan dan etika bersama. Ada yang menyalahkan emak-emak tersebut karena merasa dirinya harus diberi kursi, ada juga yang menyalahkan pemilik akun karena dinilai merekam orang lain tanpa izin.