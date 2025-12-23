Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |08:05 WIB
Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas
Viral Emak-emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan insiden adu mulut di dalam bus Transjakarta. Video itu diunggah oleh akun Instagram @hani.rajagukguk.

Dalam rekaman tersebut, seorang emak-emak terlihat emosi dan memarahi penumpang lain karena persoalan tempat duduk. Peristiwa ini disorot publik karena perdebatan soal etika menggunakan transportasi umum.

Dalam video yang beredar, emak-emak tersebut tampak meluapkan kemarahannya kepada seorang penumpang perempuan yang tengah duduk. Ia menuntut agar kursi tersebut diberikan kepadanya dengan alasan usia.

Situasi di dalam bus pun menjadi tegang karena adu argumen berlangsung cukup lama dan disaksikan penumpang lain. Peristiwa ini kemudian ramai diperbincangkan warganet.

Banyak yang menilai kejadian tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran sebagian pengguna transportasi umum terhadap aturan dan etika bersama. Ada yang menyalahkan emak-emak tersebut karena merasa dirinya harus diberi kursi, ada juga yang menyalahkan pemilik akun karena dinilai merekam orang lain tanpa izin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191533/shandy-DOMY_large.jpg
Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191517/viral-0FLn_large.jpg
Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/482/3191400/suntikan-k9G6_large.jpg
Viral Fenomena ‘Injection Aunties’, Suntikan yang Bikin Lelah Hilang tapi Ilegal dan Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191363/roti_o-1sXa_large.jpg
Viral Toko Roti Tolak Pembayaran Tunai dari Nenek-Nenek, Kini Beri Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191359/denny-3sgk_large.jpg
Viral Rumah Denny Caknan Dijadikan Titik COD, Netizen: Ternyata Singkatan DC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191073/viral-vG0U_large.jpg
Viral Bapak-bapak Ambil Rapor Anak di Sekolah, Netizen: Momen Langka!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement