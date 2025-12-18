Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jennifer Coppen Tantang Jule Adu Boxing, Netizen: Nanti Jambak-jambakan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |06:10 WIB
Jennifer Coppen Tantang Jule Adu Boxing, Netizen: Nanti Jambak-jambakan
Jennifer Coppen Tantang Jule Adu Boxing, Netizen: Nanti Jambak-jambakan (Foto: Tiktok)
A
A
A

JAKARTA – Influencer Jennifer Coppen menantang Julia Prastini alias Jule untuk adu boxing. Dalam siaran langsung di TikTok, Jennifer secara terbuka mengajak Jule duel di ring tinju.

Jennifer yang akrab disapa Mamari ini diduga kesal dengan isu perselingkuhan yang menyeret nama Jule. Usai heboh kabar perselingkuhan yang memicu keretakan rumah tangganya dengan sang suami, Na Daehoon, Jule kini kembali dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan pria lain bernama Yuka.

Dugaan perselingkuhan Jule dengan Yuka bermula dari unggahan influencer asal Malaysia, Aya, yang juga merupakan sahabat dekat Jule. Aya membongkar bahwa kekasihnya menyimpan nomor Jule dengan nama samaran “Zakie” untuk menutupi dugaan hubungan tersebut.

“Bisa enggak Byon Combat bikin event gue versus Jule? Gue yang bayar deh biar Jule mau main di Byon Combat,” kata Mamari saat siaran langsung.

Sebagai informasi, Byon Combat merupakan promotor acara pertarungan tinju dan kickboxing yang mengusung konsep showbiz. Byon Combat memadukan olahraga tarung profesional dengan hiburan, influencer, dan drama, sehingga menjadi inovasi besar dalam dunia combat sport di Indonesia dan Asia Tenggara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190728/aya-DOBA_large.jpg
Profil dan Potret Aya Alias Aliyah Balqis, Selebgram Asal Malaysia yang Bongkar Perselingkuhan Yuka–Jule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/611/3190464/masniari-vzon_large.jpg
Atlet Cantik Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Peraih Hattrick Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190454/viral-beAN_large.jpg
Viral! Video Objek Putih Melayang di Langit Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/612/3190106/viral-hEpr_large.jpg
Vira! Pria di China Rela Bangun Istana Hello Kitty Senilai Rp1 Miliar untuk Lamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189880/viral-jciu_large.jpg
Viral! Jule Diduga Selingkuh Lagi, Netizen: Kacau Sih Makan Temen Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189706/viral-VDnE_large.jpg
Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement