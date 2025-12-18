Jennifer Coppen Tantang Jule Adu Boxing, Netizen: Nanti Jambak-jambakan

JAKARTA – Influencer Jennifer Coppen menantang Julia Prastini alias Jule untuk adu boxing. Dalam siaran langsung di TikTok, Jennifer secara terbuka mengajak Jule duel di ring tinju.

Jennifer yang akrab disapa Mamari ini diduga kesal dengan isu perselingkuhan yang menyeret nama Jule. Usai heboh kabar perselingkuhan yang memicu keretakan rumah tangganya dengan sang suami, Na Daehoon, Jule kini kembali dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan pria lain bernama Yuka.

Dugaan perselingkuhan Jule dengan Yuka bermula dari unggahan influencer asal Malaysia, Aya, yang juga merupakan sahabat dekat Jule. Aya membongkar bahwa kekasihnya menyimpan nomor Jule dengan nama samaran “Zakie” untuk menutupi dugaan hubungan tersebut.

“Bisa enggak Byon Combat bikin event gue versus Jule? Gue yang bayar deh biar Jule mau main di Byon Combat,” kata Mamari saat siaran langsung.

Sebagai informasi, Byon Combat merupakan promotor acara pertarungan tinju dan kickboxing yang mengusung konsep showbiz. Byon Combat memadukan olahraga tarung profesional dengan hiburan, influencer, dan drama, sehingga menjadi inovasi besar dalam dunia combat sport di Indonesia dan Asia Tenggara.