HOME WOMEN FOOD

5 Buah yang Aman untuk Penderita Darah Tinggi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |07:10 WIB
5 Buah yang Aman untuk Penderita Darah Tinggi
Buah yang aman buat hiprtensi (Foto: Canva)
A
A
A

JAKARTA - Menjaga tekanan darah tetap sehat bukan hanya soal olahraga dan mengurangi garam, tetapi apa yang ada di piring saat makan juga berperan besar. Kalium, salah satu mineral penting yang sering disebut dalam diet sehat, membantu tubuh mengatur tekanan darah dengan mendorong ginjal mengeluarkan kelebihan natrium dan cairan dari tubuh.

Itu sebabnya, buah-buahan yang kaya kalium bisa menjadi teman baik bagi jantung. Berikut lima buah tinggi kalium yang bisa dimasukkan ke dalam menu harian:

- Pisang
Satu pisang berukuran sedang mengandung sekitar 450 mg kalium serta serat yang baik untuk pencernaan dan kesehatan metabolik secara umum. Walaupun efeknya mungkin tidak langsung dirasakan, konsumsi pisang secara konsisten dapat memberikan dukungan nyata bagi tekanan darah yang sehat.

- Delima
Buah delima tidak hanya menarik dari segi visual, tetapi juga dari segi nutrisi, termasuk kandungan kalium yang cukup tinggi dan berbagai antioksidan alami. Penelitian menunjukkan bahwa rutin mengonsumsi delima atau minum jusnya dapat membantu menurunkan tekanan darah, baik sistolik (angka atas) maupun diastolik (angka bawah).

- Kiwi
Dua buah kiwi menyediakan lebih banyak kalium dibandingkan banyak buah lainnya, sekaligus vitamin C dan polifenol yang mendukung aliran darah sehat. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa makan dua kiwi per hari dapat membantu menurunkan tekanan darah secara bertahap.

Halaman: 1 2
1 2
      
