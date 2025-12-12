Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Jangan Panik! Ini 3 Pertolongan Awal saat Gegar Otak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |21:10 WIB
Jangan Panik! Ini 3 Pertolongan Awal saat Gegar Otak
Jangan Panik! Ini 3 Pertolongan Awal saat Gegar Otak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gegar otak adalah cedera otak ringan akibat benturan atau guncangan keras yang membuat otak bergerak cepat di dalam tengkorak. Meski disebut “ringan”, kondisi ini tetap serius dan perlu penanganan tepat untuk mencegah komplikasi jangka panjang.

Melansir Cleveland Clinic, Jumat (12/12/2025), gegar otak umum terjadi, terutama pada atlet muda. Satu kali gegar otak biasanya tidak menyebabkan kerusakan permanen, tetapi berulang kali mengalaminya dapat mengubah struktur atau fungsi otak dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Sebagian besar orang pulih tanpa efek jangka panjang, namun penting untuk tidak terburu-buru kembali beraktivitas.

Mendeteksi gegar otak sejak awal juga penting agar kondisi tidak semakin parah. Berikut beberapa pertolongan pertama yang direkomendasikan Mayo Clinic:

1. Kompres Dingin untuk Mengurangi Bengkak

Jika muncul benjolan atau memar, tempelkan kompres dingin pada area benturan selama 10–15 menit. Ulangi setiap beberapa jam pada hari pertama untuk membantu meredakan bengkak.

