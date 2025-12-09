Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera

JAKARTA – Viral ajakan patungan beli hutan Indonesia imbas bencana banjir Aceh Sumatra. Ramai ajakan menghijaukan Sumatra, Atta Halilintar bahkan mengaku tertarik ikut beli hutan.

Sederet public figure baru-baru ini banjir simpati netizen soal ajakan kembali menghijaukan hutan khususnya di Pulau Sumatra yang terdampak banjir bandang. Banyak artis ikut patungan hingga miliar rupiah untuk ‘membeli’ dan menghidupkan kembali hutan yang gundul dan dirusak.

Ramainya ajakan itu juga disorot selebritis, Atta Halilintar. Melihat aksi kepedulian alam ini, suami Aurel Hermansyah ini mendukung bahkan ikut tertarik membeli hutan untuk merawat dan menghijaukannya.

“Semua kebaikan itu baik, mungkin aku pribadi pengen beli hutan juga agar hutannya itu tidak bisa ditebang. Ini satu hal yang luar biasa,” ungkap Atta saat ditemui di Studio RCTI+, Jakarta Barat, Senin (8/12/2025).

Seperti diketahui, artis seperti Denny Caknan hingga Denny Sumargo siapkan dana hingga miliaran rupiah untuk membeli hutan. Ide yang berawal dari cuitan netizen ini mendapat banyak dukungan publik termasuk para public figure.