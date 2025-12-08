Apa Saja Isi Tas Siaga Bencana untuk Kondisi Darurat? Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Isi tas siaga bencana untuk kondisi darurat perlu disipakan. Sebab bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, bahkan letusan gunung berapi, semua bisa terjadi tanpa diundang. Untuk itu penting untuk memiliki Tas Siaga Bencana.

Tas Bencana merupakan salah satu langkah kesiapsiagaan paling penting yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga.

"Tas ini berisi perlengkapan penting yang dibutuhkan untuk bertahan hidup selama minimal 72 jam pertama setelah bencana terjadi, ketika akses ke bantuan, makanan, dan air mungkin masih terbatas," demikian seperti dikutip dari laman BNPB, Senin (8/12/2025).

Apa Itu Tas Siaga Bencana?

Tas Siaga Bencana adalah tas darurat berisi kebutuhan pokok yang bisa langsung dibawa saat harus evakuasi secara cepat.

Tujuan utamanya adalah memastikan semua pihak tetap aman, sehat, dan terhubung saat menghadapi situasi darurat.

Berikut daftar isi tas siaga bencana yang direkomendasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan organisasi kemanusiaan lainnya: