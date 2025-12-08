AIMI : Menyusui Pemberian Nutrisi Teraman Ketika Lingkungan Tidak Aman

JAKARTA - Menyusui adalah aktivitas pemberian makan paling aman dan paling bergizi untuk bayi, terutama dalam situasi darurat. Apalagi ketika akses terhadap air bersih, listrik, atau makanan terbatas.

"Air Susu Ibu (ASI) tetap tersedia sebagai sumber makanan yang bersih dari kuman, dan penuh antibodi," demikian dikutip dari riset Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Senin (8/12/2025).

Sementara itu, pemberian susu formula menjadi sangat berisiko dalam kondisi darurat karena air bersih tidak selalu tersedia, peralatan sulit dibersihkan dengan benar, pengenceran sering tidak tepat, serta distribusi bantuan bisa terputus kapan saja.

"Belum lagi, kondisi ini dapat membebani pencernaan bayi dan meningkatkan risiko infeksi," tegas riset tersebut.

Pemberian ASI di Tengah Bencana Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan