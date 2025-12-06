Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Makan Pisang Setiap Hari Ternyata Bantu Jaga Tekanan Darah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |07:15 WIB
Makan Pisang Setiap Hari Ternyata Bantu Jaga Tekanan Darah
Makan Pisang Setiap Hari Ternyata Bantu Jaga Tekanan Darah (Foto: Canva)
A
A
A

JAKARTA - Buah pisang tak hanya mudah ditemukan dan terjangkau. Buah ini juga mengandung manfaat penting untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil.

Untuk itu buah ini penting dikonsumsi terutama bagi yang mulai waspada terhadap risiko hipertensi. Dilansir dari Verywell Health, pisang kaya akan kalium, mineral yang berperan besar dalam membantu menurunkan tekanan darah.

Kalium bekerja menyeimbangkan efek natrium atau garam dalam tubuh, sehingga membantu pembuluh darah tetap rileks dan mengurangi tekanan pada dinding arteri. Kandungan inilah yang membuat pisang disebut sebagai buah ramah jantung.

Meski demikian, para ahli menjelaskan bahwa satu pisang saja belum bisa memenuhi kebutuhan kalium harian. Untuk hasil optimal, tubuh membutuhkan kalium dari berbagai sumber seperti alpukat, bayam, ubi, kacang-kacangan, hingga yogurt.

Artinya, pisang bisa menjadi bagian dari pola makan sehat namun bukan satu-satunya solusi untuk menjaga tekanan darah ideal. Selain itu, meningkatkan asupan kalium yang diimbangi dengan mengurangi garam juga terbukti menjadi kombinasi yang efektif untuk menurunkan hipertensi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/298/3141757/pisang-yhI3_large.jpg
Pasien Gagal Ginjal Tak Boleh Makan Pisang? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/298/3014056/viral-tepung-dari-kulit-pisang-ada-manfaatnya-untuk-kesehatan-tubuh-5dSbMw8mtG.jpg
Viral Tepung dari Kulit Pisang, Ada Manfaatnya untuk Kesehatan Tubuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/298/2899899/resep-jus-pisang-susu-almond-dijamin-bikin-tidur-lebih-nyenyak-KngzVOtmTk.jpg
Resep Jus Pisang Susu Almond, Dijamin Bikin Tidur Lebih Nyenyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/298/2864089/viral-orang-bule-jajal-pisang-goreng-cocol-sambal-kicap-serasa-ingin-terbang-ke-surga-FkEvlHyWNH.jpg
Viral Orang Bule Jajal Pisang Goreng Cocol Sambal Kicap, Serasa Ingin Terbang ke Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/298/2861601/pisang-apa-yang-bagus-untuk-menurunkan-kolesterol-M7g7BpDebc.jpg
Pisang Apa yang Bagus untuk Menurunkan Kolesterol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/298/2830479/5-kiat-pisang-tetap-segar-tak-cepat-menghitam-gampang-loh-pAlWgEKv9d.JPG
5 Kiat Pisang Tetap Segar Tak Cepat Menghitam, Gampang Loh!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement