Makan Pisang Setiap Hari Ternyata Bantu Jaga Tekanan Darah

JAKARTA - Buah pisang tak hanya mudah ditemukan dan terjangkau. Buah ini juga mengandung manfaat penting untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil.

Untuk itu buah ini penting dikonsumsi terutama bagi yang mulai waspada terhadap risiko hipertensi. Dilansir dari Verywell Health, pisang kaya akan kalium, mineral yang berperan besar dalam membantu menurunkan tekanan darah.

Kalium bekerja menyeimbangkan efek natrium atau garam dalam tubuh, sehingga membantu pembuluh darah tetap rileks dan mengurangi tekanan pada dinding arteri. Kandungan inilah yang membuat pisang disebut sebagai buah ramah jantung.

Meski demikian, para ahli menjelaskan bahwa satu pisang saja belum bisa memenuhi kebutuhan kalium harian. Untuk hasil optimal, tubuh membutuhkan kalium dari berbagai sumber seperti alpukat, bayam, ubi, kacang-kacangan, hingga yogurt.

Artinya, pisang bisa menjadi bagian dari pola makan sehat namun bukan satu-satunya solusi untuk menjaga tekanan darah ideal. Selain itu, meningkatkan asupan kalium yang diimbangi dengan mengurangi garam juga terbukti menjadi kombinasi yang efektif untuk menurunkan hipertensi.