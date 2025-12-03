Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rekomendasi Tanggal Pernikahan di 2026, Angkanya Cantik-Cantik!

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |18:30 WIB
Rekomendasi Tanggal Pernikahan di 2026, Angkanya Cantik-Cantik!
Rekomendasi Tanggal Pernikahan di 2026, Angkanya Cantik-Cantik! (Foto: Freepik)
JAKARTA - Menentukan tanggal pernikahan bukan sekadar memilih hari. Tetapi juga merangkai momen istimewa yang penuh makna. 

Sepanjang 2026, terdapat sejumlah rekomendasi tanggal cantik. Tanggal-tanggal tersebut tersebar dari Januari sampai Desember. 

Tanggal cantik tersebut bisa menjadi inspirasi untuk hari bersejarah ya. Nah, tanggal berapa saja? 

Berikut ini daftar tanggal cantik 2026 yang bisa kamu diskusikan dengan pasanganmu ya, Ladies!

Januari 2026

02-01-2026 (Pola naik)
06-01-2026 (Angka berpasangan)
12-01-2026 (Kombinasi cantik)
26-01-2026 (Simetris 26 di depan & belakang)

Februari 2026

02-02-2026 (Double date)
12-02-2026 (Urutan menarik)
20-02-2026 (Pola cantik)
22-02-2026 (Angka kembar)

Maret 2026

02-03-2026 (Berurutan)
06-03-2026 (Angka rapi)
23-03-2026 (Angka berpola)
26-03-2026 (Angka simetris)

April 2026

02-04-2026 (Angka cantik)
04-04-2026 (Angka kembar) 
12-04-2026 (Komposisi rapi)
24-04-2026 (Angka hampir simetris)

Mei 2026

02-05-2026 (Pola naik)
05-05-2026 (Double date)
15-05-2026 (Angka rapi)
25-05-2026 (Angka cantik)

Juni 2026

02-06-2026 (Ankga rapi)
06-06-2026 (Perfect double date)
16-06-2026 (Angka menarik)
26-06-2026 (Angka simetri )

 

