Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru

JAKARTA - Empat zodiak ini gampang dekat dengan orang baru. Buat sebagian orang, berbaur dengan orang baru bisa terasa canggung, terutama ketika berada di tengah sekelompok orang asing.

Namun, beberapa zodiak justru memiliki kemampuan dan karakter alami yang membuat mereka mudah membuka obrolan dengan orang baru. Mereka tahu cara mencairkan suasana lewat percakapan ringan dan menyenangkan. Dilansir dari Pink Villa, Minggu (30/11/2025), berikut penjelasannya.

1. Scorpio

Scorpio biasanya mengamati lingkungan sekitar sebelum memulai percakapan. Mereka kerap memanfaatkan detail-detail kecil, seperti karya seni di ruangan atau memuji pakaian lawan bicara, sebagai pembuka obrolan. Dari situ, Scorpio bisa dengan cepat membawa percakapan ke arah yang lebih dalam dan membangun koneksi yang kuat.

2. Capricorn

Capricorn punya cara efektif untuk mencairkan suasana: bertanya. Mereka memulai dari hal sederhana, misalnya menanyakan cuaca atau arah. Setelah obrolan mengalir, Capricorn biasanya memperkenalkan diri dengan gaya yang ringan dan sedikit humor, membuat orang baru merasa nyaman.

3. Virgo

Virgo dikenal cerdas dan memiliki selera humor sarkastik yang halus. Mereka pandai melempar lelucon cerdas yang tidak menyinggung siapa pun, sehingga suasana pertemuan sosial jadi lebih cair. Selain itu, Virgo jago memberi pertanyaan yang memudahkan orang lain untuk ikut terlibat dalam obrolan.

4. Aquarius

Aquarius selalu punya cara unik untuk memecah keheningan. Mereka senang membawa fakta menarik atau topik informatif yang bisa memulai percakapan. Zodiak berelemen udara ini sering memanfaatkan pengetahuan lokal atau berita terbaru sebagai pengantar, tentunya dengan memastikan informasi yang mereka sampaikan akurat agar tidak menimbulkan situasi kikuk.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)