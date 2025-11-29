Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |07:15 WIB
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru (Foto: Freepik)
JAKARTA - Empat zodiak ini gampang dekat dengan orang baru. Buat sebagian orang, berbaur dengan orang baru bisa terasa canggung, terutama ketika berada di tengah sekelompok orang asing.

Namun, beberapa zodiak justru memiliki kemampuan dan karakter alami yang membuat mereka mudah membuka obrolan dengan orang baru. Mereka tahu cara mencairkan suasana lewat percakapan ringan dan menyenangkan. Dilansir dari Pink Villa, Minggu (30/11/2025), berikut penjelasannya.

1. Scorpio
Scorpio biasanya mengamati lingkungan sekitar sebelum memulai percakapan. Mereka kerap memanfaatkan detail-detail kecil, seperti karya seni di ruangan atau memuji pakaian lawan bicara, sebagai pembuka obrolan. Dari situ, Scorpio bisa dengan cepat membawa percakapan ke arah yang lebih dalam dan membangun koneksi yang kuat.

2. Capricorn
Capricorn punya cara efektif untuk mencairkan suasana: bertanya. Mereka memulai dari hal sederhana, misalnya menanyakan cuaca atau arah. Setelah obrolan mengalir, Capricorn biasanya memperkenalkan diri dengan gaya yang ringan dan sedikit humor, membuat orang baru merasa nyaman.

3. Virgo
Virgo dikenal cerdas dan memiliki selera humor sarkastik yang halus. Mereka pandai melempar lelucon cerdas yang tidak menyinggung siapa pun, sehingga suasana pertemuan sosial jadi lebih cair. Selain itu, Virgo jago memberi pertanyaan yang memudahkan orang lain untuk ikut terlibat dalam obrolan.

4. Aquarius
Aquarius selalu punya cara unik untuk memecah keheningan. Mereka senang membawa fakta menarik atau topik informatif yang bisa memulai percakapan. Zodiak berelemen udara ini sering memanfaatkan pengetahuan lokal atau berita terbaru sebagai pengantar, tentunya dengan memastikan informasi yang mereka sampaikan akurat agar tidak menimbulkan situasi kikuk.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
