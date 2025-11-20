Viral, Sosok Yasika Aulia Mahasiswa yang Kelola 41 Dapur MBG

JAKARTA – Viral sosok Yasika Aulia, mahasiswa yang mengelola 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Putri dari Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud, ini tercatat memiliki puluhan dapur MBG di berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penguasaan 41 dapur MBG oleh putri seorang legislator tersebut menjadi sorotan publik dan ramai dibahas di media sosial. Kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu dipertanyakan karena aturan Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan satu yayasan hanya boleh memiliki maksimal 10 dapur.

Sebaran dapur MBG yang dikelola Yasika mencakup 16 unit di Makassar, 3 di Parepare, 2 di Gowa, serta 10 dapur baru yang diresmikan di Kabupaten Bone.

Berdasarkan data yayasan, dari 17 dapur aktif, program ini telah melibatkan sekitar 850 tenaga kerja (sekitar 50 pekerja per dapur). Sementara penerima manfaat MBG di bawah pengelolaan Yasika telah menembus lebih dari 60.000 orang.

Pembangunan satu dapur MBG membutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar, mencakup pendirian bangunan hingga penyediaan peralatan. Dengan total 41 dapur, nilai investasi yang tercatat mencapai sekitar Rp61,5 miliar.

Tiap dapur MBG melayani rata-rata 3.000 siswa per hari. Dengan estimasi keuntungan Rp2.000 per porsi, seluruh dapur aktif berpotensi menghasilkan pendapatan hingga sekitar Rp246 juta per hari.

Yasika menyatakan bahwa keberadaan dapur MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tetapi juga mendukung pergerakan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi dapur.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)